DJ HSBC: Lucro cai 46% no terceiro trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O lucro líquido do HSBC Holdings PLC caiu 46% no terceiro trimestre, face ao ano anterior, após o banco ter registado imparidades com a alienação das operações de retalho em França e um aumento das provisões de crédito.

O banco registou um lucro líquido de $1,91 mil milhões nos três meses até 30 de setembro, abaixo dos $3,54 mil milhões do mesmo período do ano anterior.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...