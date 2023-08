DJ HSBC: Lucro do primeiro semestre dispara para $17 mil milhões

(DJ Bolsa)-- O lucro do HSBC mais do que duplicou no primeiro semestre, com o banco a continuar a beneficiar das taxas de juro mais elevadas.

O banco disse esta terça-feira que o lucro subiu para $16,97 mil milhões nos primeiros seis meses do ano, face a $7,97 mil milhões no período homólogo. O resultado segue-se a um primeiro trimestre em que o banco registou um lucro recorde de $10,33 mil milhões.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...