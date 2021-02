DJ HSBC: Lucro líquido afunda 35% em 2020 com peso económico da pandemia

(DJ Bolsa)-- O HSBC Holdings PLC, um dos maiores bancos do mundo, disse que vai alocar cerca de $6 mil milhões em investimento extra na Ásia nos próximos cinco anos, numa altura em que quer duplicar o seu negócio central.

O banco sediado em Londres, que obtém a maioria do seu lucro em Hong Kong e na China continental, disse esta terça-feira que o lucro caiu 35% para $3,9 mil milhões no ano passado, enquanto a pandemia do coronaví... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone