DJ HSBC passa a prejuízo no 4T devido a imparidades

(DJ Bolsa)-- O HSBC Holdings anunciou planos para uma nova recompra de ações de $2,0 mil milhões, depois de imparidades terem pressionado os resultados para um prejuízo no quarto trimestre.

O banco cujas operações se focam sobretudo na Ásia disse esta quarta-feira que passou a um prejuízo de $153 milhões no quarto trimestre, face a um lucro de $4,38 mil milhões no período homólogo, depois ...