DJ HSBC planeia aquisição da AXA Singapore por $575M

(DJ Bolsa)-- O HSBC Holdings PLC planeia adquirir a AXA Singapore por $575 milhões, num esforço para aumentar as operações de gestão de fortunas no continente asiático.

A unidade de seguros do banco, a HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Ltd., assumiria a totalidade da participação na empresa de Singapura com recursos atuais, disse o HSBC esta segunda-feira.