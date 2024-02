DJ HSBC: Putin assina decreto para que banco venda operações na Rússia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto que permite ao HSBC Holdings vender as suas operações no país ao banco local Expobank, assinalando o que poderá ser mais uma saída de uma empresa da Rússia quase dois anos depois da invasão da Ucrânia.

O decreto, assinado esta segunda-feira, permite ao Expobank comprar 100% das ações do HSBC Bank (RR), a unidade russa ...