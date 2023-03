DJ HSBC revê previsões de margem financeira para 2023 de acordo com norma IFRS 17

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O HSBC Holdings PLC disse esta quinta-feira que as estimativas para a margem financeira em 2023 serão mais baixas de acordo com a norma contabilística IFRS 17, que apenas vai adiar o momento do reconhecimento dos lucros.

O banco prevê uma margem financeira $2,3 mil milhões abaixo da estimativa equivalente com base na norma IFRS 4 e disse que espera um impacto mínimo noutras metas financeiras relevantes. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.