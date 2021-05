DJ HSBC sem planos para entrar no mercado de criptomoedas

(DJ Bolsa)-- O HSBC Holdings PLC vai manter-se afastado da negociação de criptomoedas, apesar de vários rivais estarem a prepararem a entrada no mercado de moedas digitais.

O CEO do banco, Noel Quinn, disse que não tem planos para lançar um centro de negociação de criptomoedas ou oferecer exposição a ativos digitais aos seus clientes, devido à extrema volatilidade de preços e à falta de transparência ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone