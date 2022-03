DJ IAG concede empréstimo de EUR100M à dona da Air Europa após fusão falhar

(DJ Bolsa)-- A International Consolidated Airlines Group S.A. disse esta quinta-feira que assinou um acordo com o conglomerado detentor da Air Europa, a Globalia Corporacion Empresarial SA, para providenciar um empréstimo não garantido de 100 milhões de euros ($110,3 milhões) a sete anos.

O grupo de companhias aéreas -- que inclui a British Airways, Iberia e Vueling, entre outras -- disse que o acordo permite ganhar tempo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone