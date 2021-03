DJ IAG concorda linha de crédito de $1,8 mil milhões a 3 anos

(DJ Bolsa)-- A International Consolidated Airlines Group SA disse esta terça-feira que assinou uma linha de crédito de $1,8 mil milhões de três anos com um consórcio de bancos e cancelou a linha existente em dólares que expirava a 23 de junho.

A companhia aérea disse que a plataforma de financiamento estará disponível para a Aer Lingus, a British Airways e a Iberia.