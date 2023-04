DJ IAG enfrenta potencial investigação da UE à compra da Air Europa - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O grupo de companhias aéreas IAG enfrenta uma potencial investigação da UE ou mesmo um bloqueio à segunda tentativa de aquisição da Air Europa, avança o Financial Times, citando quatro pessoas com conhecimento direto da matéria.

-- A dona da British Airways e da Iberia enfrenta receios de concorrência dos reguladores europeus e as partes envolvidas dizem que, embora o negócio possa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.