DJ IAG passa a lucro líquido em 2022, vê mais recuperação em 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A International Consolidated Airlines Group SA disse esta sexta-feira que passou a um lucro líquido em 2022, batendo o consenso com a recuperação dos mercados depois do alívio das restrições no âmbito da pandemia, e disse esperar mais recuperação dos lucros em 2023.

O grupo de companhias aéreas -- que é dono da British Airways, Iberia, e Vueling entre outras -- disse que o lucro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.