DJ IAG passa para lucro líquido no 1S com forte procura

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A International Consolidated Airlines Group disse esta sexta-feira que passou para um lucro líquido no primeiro semestre do ano devido à forte procura e ao forte desempenho do negócio espanhol, e disse que o outlook para o verão é encorajador visto que 80% das receitas esperadas para o período já foram registadas.

A empresa disse que no primeiro semestre o lucro líquido foi de 921 milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.