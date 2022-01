DJ IAG: Regulador britânico autoriza compra da Air Europa

(DJ Bolsa)-- A autoridade de concorrência do Reino Unido disse esta quarta-feira que o plano de aquisição da Air Europa por parte da International Consolidated Airlines Group SA não se qualifica para investigação ao abrigo do Enterprise Act 2002.

A IAG, dona da British Airways e da Iberia, rescindiu o acordo para comprar a companhia aérea espanhola no mês passado, citando condições de mercado.