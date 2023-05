DJ IAG revê em alta outlook de 2023 após bater consenso no 1T

(DJ Bolsa)-- A International Consolidated Airlines Group disse esta sexta-feira que bateu o consenso ao reportar um lucro operacional no primeiro trimestre e aumentou o outlook para o total do ano.

A empresa disse que o lucro operacional foi de 9 milhões de euros ($9,9 milhões) comparando com um prejuízo operacional de EUR718 milhões no primeiro trimestre de 2022. Três analistas consultados pela FactSet previam um prejuí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.