DJ IAG supera previsões no 3T; prevê 2023 como ano de recuperação

(DJ Bolsa)-- A International Consolidated Airlines Group disse que superou as expectativas de lucro no terceiro trimestre e disse que 2023 deve ser um ano de forte recuperação.

A empresa que engloba companhias aéreas como a British Airways, a Iberia e a Vueling, entre outras, reportou um lucro operacional ajustado de 1,745 mil milhões de euros ($2,12 mil milhões), face a EUR1,22 mil milhões no período homó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.