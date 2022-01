DJ Iberdrola anuncia dividendo intercalar, aumento de capital

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola SA disse esta quarta-feira que vai pagar um dividendo intercalar de pelo menos EUR0,168 ($0,19) por ação para 2021 e angariar mais de 1,10 mil milhões de euros ($1,24 mil milhões) num aumento de capital.

O dividendo intercalar da empresa vai ser pelo menos igual ao dividendo dos dois últimos anos.