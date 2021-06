DJ Iberdrola: CEO investigado por alegada espionagem empresarial - media

(DJ Bolsa)-- O presidente e CEO da Iberdrola SA, Ignacio Sánchez Galán, foi apontado como suspeito por um tribunal nacional de Espanha numa investigação criminal sobre suposta espionagem empresarial, disse a EFE, que cita um documento do tribunal.

-- A energética espanhola está a ser investigada para se apurar se contratou o ex-comissário José Manuel Villarejo para espiar Florentino Pérez Rodríguez, presidente-executivo ...

