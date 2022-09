DJ Iberdrola considera vender participação em renováveis em Espanha - media

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola SA está a considerar vender uma participação de 49% num portefólio de renováveis de 1,2 gigawatts em Espanha, avança o jornal Expansión, citando fontes anónimas.

--A energética espanhola contratou o Barclays PLC para encontrar um investidor. O objetivo é arrecadar fundos para acelerar o desenvolvimento de projetos verdes, de acordo com o jornal.