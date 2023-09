DJ Iberdrola, fundo soberano da Noruega negoceiam extensão de portefólio - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--- A Iberdrola e o fundo soberano da Noruega vão aumentar a dimensão do portefólio de renováveis no âmbito da sua parceria em um gigawatt, avança o jornal Cinco Dias, sem especificar as fontes.

-- Os novos ativos serão avaliados em cerca de 1 mil milhões de euros ($1,07 mil milhões) e os ativos totais da aliança em EUR2,2 mil milhões, de acordo com o jornal.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...