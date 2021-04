DJ Iberdrola ganha contrato de turbinas eólicas na Grécia

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola SA disse esta quarta-feira que assinou um contrato de fornecimento de turbinas para 102 megawatts em três parques eólicos da Vestas Wind Systems SA na Grécia.

A energética espanhola disse que o contrato se refere aos parques eólicos Askio II, Askio III e Rokani inclui dois acordos de manutenção por cinco e 10 anos.