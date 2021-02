DJ Iberdrola: Lucro e dividendo sobem em 2020

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola SA disse esta quarta-feira que o lucro líquido aumentou em 2020, apesar de a pandemia de coronavírus ter penalizado os resultados.

A energética espanhola disse que o lucro líquido fixou-se nos 3,61 mil milhões de euros ($4,38 mil milhões), contra EUR3,47 mil milhões no ano anterior.