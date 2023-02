DJ Iberdrola: Lucro subiu em 2022, graças ao crescimento no Brasil e nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola SA reportou esta quarta-feira uma subida dos lucros do total de 2022, em linha com a orientação dada, graças ao crescimento nos EUA e no Brasil, que compensou o desempenho negativo em Espanha.

A utility espanhola disse que o lucro líquido ascendeu a 4,34 mil milhões de euros ($4,63 mil milhões) no total do ano, face a EUR3,88 mil milhões no período homólogo.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

