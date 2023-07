DJ Iberdrola melhora outlook do lucro para 2023

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola melhorou esta quinta-feira o outlook do lucro para 2023 e disse que o lucro líquido cresceu no primeiro semestre do ano com as receitas mais elevadas, o que permitir mitigar a subida dos custos operacionais.

A empresa espera agora que o crescimento do lucro líquido do total do ano fique num intervalo entre 7%-9%, tendo previsto anteriormente um intervalo entre 6%-9%. A empresa disse que vê mais potencial ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.