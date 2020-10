DJ Iberdrola: Subsidiária Avangrid compra PNM Resources por $4,32 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola SA disse esta quarta-feira que a subsidiária Avangrid Inc. chegou a acordo para comprar 100% da energética com sede no Novo México PNM Resources Inc. por cerca de $4,32 mil milhões.

A Iberdrola disse que vai financiar a compra da PNM Resources através da subsidiária de serviços energéticos Avangrid, onde tem uma participação de 81,5%.