DJ Iberdrola, Total formam parceria para oferta por parque eólico na Dinamarca

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola SA disse esta quinta-feira que vai criar uma parceria com a Total SE para fazer uma oferta pelo parque eólico Thor no offshore da Dinamarca.

O parque eólico, que está localizado no Mar do Norte da Dinamarca, vai ter uma capacidade de entre 800 megawatts e 1.000 megawatts, segundo a energética espanhola. Vai estar ligado à rede entre 2025 e 2027.