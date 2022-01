DJ Iberdrola vai adquirir 17 projetos fotovoltaicos no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola SA disse esta sexta-feira que chegou a acordo para adquirir 17 projetos fotovoltaicos com uma capacidade combinada de 800 megawatts através da subsidiária britânica Scottish Power.

A empresa espanhola disse que tinha assinado dois negócios separados com as empresas Elgin Energy e Lightsource BP. Os projetos, que estão em fases avançadas de desenvolvimento, vão estar operacionais até... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone