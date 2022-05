DJ Iberdrola vai recomprar até EUR195 milhões em ações

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola SA disse esta terça-feira que vai começar uma recompra de ações no valor de até 195 milhões de euros ($205,9 milhões), correspondendo a até 15 milhões de ações.

A empresa espanhola disse que vai recomprar as ações a preço de mercado e que a recompra vai começar na quarta-feira, prolongando-se até dia 10 de junho.