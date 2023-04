DJ Iberdrola vende ativos eólicos e de gás ao México por $6 mil milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Iberdrola S.A. assinou um acordo para vender 8.539 megawatts de gás de ciclo combinado e ativos eólicos ao México por cerca de $6 mil milhões.

A energética espanhola disse na terça-feira que a venda foi formalizada através de um memorando de entendimento com a gestora de ativos dos fundos de investimento da Mexico Infrastructure Partners.

Do total da capacidade instalada ...