DJ IBM: Lucros caem no segundo trimestre impactados por pandemia

(DJ Bolsa)-- Os lucros da International Business Machines Corp. caíram no segundo trimestre no contexto de uma pandemia que tem afetado muitos dos clientes empresariais da tecnológica.

A IBM disse na segunda-feira que as receitas do segundo trimestre caíram 5,4%, embora a um ritmo inferior ao que os analistas de Wall Street previam, para $18,12 mil milhões.