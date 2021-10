DJ IBM: Negócio da cloud prejudica receitas que ficaram abaixo do previsto

(DJ Bolsa)-- A International Business Machines Corp. reportou receitas abaixo do previsto, pressionadas pelo negócio da cloud e a interrupção no investimento por parte de alguns clientes.

O negócio de cloud e de software cognitivo da IBM registou $5,69 mil milhões de receitas, aquém das projeções de analistas de $5,77 mil milhões, segundo a FactSet.