DJ IBM perto de fechar aquisição de provedor de software de gestão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A IBM está perto de um acordo para adquirir a empresa de software Apptio por cerca de $5 mil milhões, de acordo com fontes próximas do assunto, uma operação que trará à gigante da tecnologia maiores capacidades de automação.

A Apptio, propriedade da Vista Equity Partners, fornece ferramentas para ajudar as empresas a acompanhar o software e os serviços que usam e gerir melhor os custos.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.