DJ IBM promete regresso ao crescimento das receitas em 2021

(DJ Bolsa)-- A International Business Machines Corp. espera regressar ao crescimento das receitas este ano depois de ter reportado uma queda de 4,6% em 2020, uma vez que os clientes empresariais se focaram mais na poupança de custos durante a crise de coronavírus.

A IBM registou uma quebra em todos os trimestres de 2020, o que destaca o nível de desafios que a empresa liderada pelo CEO Arvind Krishna enfrenta.