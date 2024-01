DJ IBM regista aumento do lucro no 4T graças a IA

(DJ Bolsa)-- A International Business Machines registou um aumento do lucro no quarto trimestre, à medida que a forte procura por inteligência artificial elevou as receitas acima do esperado pelos analistas.

A receita da IBM aumentou 4% para $17,38 mil milhões no quarto trimestre, superando as previsões dos analistas de $17,29 mil milhões, de acordo com a FactSet.

O lucro disparou para $3,...