DJ IBM revela novo chip para alcançar objetivo de computação quântica

(DJ Bolsa)-- A International Business Machines Corp. anunciou esta quarta-feira que criou um chip de computação quântica mais poderoso, o mais recente passo no esforço de vários anos para construir máquinas quânticas capazes de gerar mais-valias para as empresas.

O chip Osprey, de 433-qubit, revelado na cimeira quântica anual da IBM em Nova Iorque, triplica a capacidade do chip Eagle de 127-qubit que revelou ...