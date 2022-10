DJ IBM vai investir $20 mil milhões em investigação e desenvolvimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A International Business Machines Corp. pretende investir $20 mil milhões em toda a região do Hudson Valley, em Nova Iorque, nos próximos 10 anos para impulsionar a inovação relacionada com processadores, inteligência artificial e computadores quânticos, entre outros, disse a tecnológica esta quinta-feira.

Antes de receber uma visita do presidente dos EUA, Joe Biden, a empresa disse que pretende ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.