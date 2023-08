DJ IBM vende plataforma digital Weather.com à Francisco Partners

(DJ Bolsa)-- A firma de investimento Francisco Partners chegou a acordo para a compra dos ativos da The Weather Company, incluindo a popular plataforma Weather.com, à International Business Machines por um valor não revelado.

O negócio confirma a notícia de abril do The Wall Street Journal que dizia que a IBM estava a considerar a venda destas operações e surge num momento em que fenómenos climatéricos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.