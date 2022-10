DJ Iene afunda para mínimo de 24 anos

(DJ Bolsa)-- O iene afundou esta quarta-feira para um mínimo de 24 anos, quebrando os níveis vistos antes da intervenção cambial do governo japonês a 22 de setembro.

O USD/JPY chegou a cair para 146,23, o valor mais baixo desde agosto de 1998.

O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse na terça-feira que pretende explicar a recente intervenção do país no mercado cambial -- a primeira ...