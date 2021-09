DJ Impasse entre EUA e França desafia união dos aliados

(DJ Bolsa)-- França reforçou a oposição a um acordo de segurança com os EUA, elaborado com a Austrália e o Reino Unido, criticando a incapacidade da administração Biden de manter os aliados informados sobre as extensas iniciativas de politica externa, depois de o pacto ter levado a uma perda de um negócio lucrativo francês de submarinos.

No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros francê... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone