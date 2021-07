DJ Inditex lança programa de recompra de ações de até EUR85 milhões

(DJ Bolsa)-- A Industria de Diseño Textil SA, dona da cadeia de lojas Zara e conhecida como Inditex, prepara-se para lançar um programa de recompra de ações de até 85 milhões de euros ($100,8 milhões).

O grupo de moda espanhol disse esta terça-feira que o programa vai começar na quarta-feira e terminar a 14 de outubro.