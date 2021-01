DJ Inditex vai retirar lojas físicas de várias marcas na China -media

(DJ Bolsa)-- A Inditex vai fechar todas as lojas físicas de várias marcas na China no final do mês, reportou o jornal Women's Wear Daily, citando fontes anónimas.

-- A empresa espanhola vai fechar as lojas da Bershka, Pull&Bear e Stradivarius no país mas vai manter os websites da Tmall, assim como as lojas físicas de outras marcas como a Zara, noticia o WWD. Um porta-voz da Inditex recusou os pedidos de comentá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone