DJ Inditex: Vendas do 1S fiscal ficam acima do esperado

(DJ Bolsa)-- A Inditex disse esta quarta-feira que as vendas do primeiro semestre fiscal ficaram acima do esperado pelo mercado, graças a um bom desempenho tanto online como nas lojas.

A gigante de moa espanhola, que detém marcas como a Zara, a Bershka, a Massimo Dutti e a Pull&Bear, disse que o lucro líquido dos seis meses até 31 de julho aumentou para 2,51 mil milhões de euros ($2,70 mil milhões), face a EUR1,...