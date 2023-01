DJ Infraestrutura alemã começa a aceitar entrega de gás natural dos EUA

BERLIM (DJ Bolsa)-- O terminal alemão recentemente construído para gás natural liquefeito recebeu o primeiro carregamento dos EUA esta terça-feira, enquanto Berlim tenta reforçar a sua reserva depois do fim de uma relação de décadas com a Rússia no fornecimento de energia.

A carga chegou ao terminal de importação de GNL na cidade portuária de Wilhelmshaven no Mar do Norte, uma infraestrutura ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.