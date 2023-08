DJ ING supera previsões de lucros trimestrais com impulso da margem financeira

(DJ Bolsa)-- O ING Groep superou as expectativas ao reportar uma subida acentuada do lucro líquido do segundo trimestre, com a margem financeira a impulsionar as receitas.

O banco holandês reportou esta quinta-feira um lucro líquido de 2,155 mil milhões de euros ($2,36 mil milhões) no segundo trimestre, face a EUR1,18 mil milhões no período homólogo, excedendo a previsão de EUR1,64 mil milhões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.