DJ Intel, Alemanha chegam a acordo para EUR10mM de subsídios para fábrica - media

(DJ Bolsa)-- A Intel chegou a acordo com o governo da Alemanha sobre subsídios de 10 mil milhões de euros ($10,94 mil milhões) para a fábrica de semicondutores no país, segundo noticia a Bloomberg, citando fontes próximas do processo.

- O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o CEO da Intel, Pat Gelsinger, vão assinar o acordo esta segunda-feira em Berlim, diz a Bloomberg.

