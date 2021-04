DJ Intel: Lucros caem; CEO quer gerar reviravolta

(DJ Bolsa)-- A Intel Corp. registou vendas e lucros menores no primeiro trimestre, mas elevou as perspetivas para o total do ano, com o novo CEO, Pat Gelsinger, a acelerar os esforços para dar nova vida à fabricante de semicondutores perante um cenário de escassez de chips a nível global.

No final de quinta-feira, a Intel disse que as vendas caíram 1% no primeiro trimestre para $19,7 mil milhões, gerando um lucro líquido de $3,4 mil

