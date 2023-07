DJ Intel regressa aos lucros com recuperação do mercado de PC

(DJ Bolsa)-- A Intel passou a lucros no trimestre mais recente e após dois trimestre de perdas recorde, impulsionada pela recuperação do mercado de computadores pessoais.

O lucro de $1,5 mil milhões desafiou as expectativas de mais um prejuízo previsto pelos analistas consultados pela FactSet. O resultado representa uma recuperação face ao prejuízo de $2,76 mil milhões que a Intel reportou no trimestre ...