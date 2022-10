DJ Intel: Unidade de carros autónomos já tem preço para IPO

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações da Mobileye Global Inc., unidade de carros autónomos da Intel Corp., já têm preço para a oferta pública inicial. Cada ação da empresa vai custar $21, um dólar acima das previsões iniciais, segundo fontes próximas da operação.

A Mobileye encaixou $861 milhões com a venda de 41 milhões de ações, o que avalia a empresa em cerca de $17 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.