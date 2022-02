DJ Intel vai adquirir Tower Semiconductor por cerca de $5,4 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Intel Corp. disse esta terça-feira que vai adquirir a Tower Semiconductor Ltd. por cerca de $5,4 mil milhões, um anúncio que levou as ações da empresa de chips israelita a disparar no pré-mercado.

A Intel disse que vai pagar $53 por ação em dinheiro pela Tower, um prémio de cerca de 60% relativamente ao preço de fecho de segunda-feira de $33,13.