DJ Intel vai investir pelo menos $20 mil milhões em fábrica de chips no Ohio

(DJ Bolsa)-- A Intel Corp. pretende investir pelo menos $20 mil milhões na expansão da capacidade de fabricação de chips no Ohio, de acordo com uma fonte próxima do assunto, reforçando as ambições de produção de processadores da empresa, já que a maior procura por produtos digitais e a escassez global aumentaram a necessidade de mais fabricação.

A fábrica será construída perto de Columbus,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone